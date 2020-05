Volante Edson renova com o Bahia e será incorporado ao principal

Depois de garantir a renovação e permanência em definitivo do goleiro Mateus Claus, o Bahia ampliou o vínculo com mais um atleta que estava na equipe de aspirantes. O volante Edson teve o contrato renovado e vai permanecer no Esquadrão.

O novo contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com o fim da equipe de aspirantes por conta dos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, Edson vai ser integrado ao elenco principal quando as atividades forem retomadas.

Aos 22 anos, Edson é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e começou a carreira no Alecrim-RN. Ele chegou ao Bahia no ano passado para fazer parte da equipe de aspirantes, após ter disputado o Campeonato Potiguar com a camisa do Globo-RN.

O bom desempenho no time de aspirantes durante o Brasileirão da categoria rendeu a Edson um lugar no elenco principal do Bahia. No ano passado, o volante foi relacionado por Roger Machado em 15 partidas da Série A. O jogador, no entanto, ficou como opção entre os reservas em todos os jogos e não entrou em campo.

Esse ano, Edson voltou para o time de aspirantes e vinha sendo titular da equipe de Dado Cavalcanti durante a disputa do Campeonato Baiano. Ele esteve em campo em todos os sete jogos do time, que era líder do estadual até a pausa no calendário.

Com a incorporação de Edson ao time principal, Roger passa a contar com um leque maior de opções. Atualmente o Esquadrão conta para o setor com: Gregore, Flávio, Elton, Ronaldo e Jádson. Também oriundos do sub-23, Ramon e Yuri vão seguir o mesmo caminho de Edson.

A tendência é de que o Bahia aproveite no time principal entre oito e dez jogadores que eram da equipe sub-23. Além dos já citados, atletas como Arthur Rezende, Saldanha e Gustavo vão ser incorporados. Gustavo, inclusive, está no processo de renovação contratual.

Outros atletas que não fazem parte do elenco deixaram o clube. São eles: o goleiro Fernando, o lateral Lucas Rodrigues, o zagueiro Anderson, os volantes Luciano Buiu e Paulinho, os meias Cristiano e Lucas Vinícius e o atacante Gabriel Esteves.