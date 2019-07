Volante Luís Fernando é vendido pelo Bahia por R$ 700 mil

O Bahia vendeu o volante Luís Fernando ao Naestved Boldklub, da Dinamarca, por R$ 700 mil. O clube manteve 30% dos direitos do atleta de 21 anos, que foi revelado no Fazendão e estava disputando o Campeonato Brasileirão de Aspirantes. A negociação foi informada pelo tricolor nesse sábado (6) no site oficial do clube.

O Bahia também oficializou nesse sábado a venda de outro prata da casa, o zagueiro Rodrigo Becão. Após um ano de empréstimo ao CSKA Moscou, da Rússia. Como o CORREIO já havia noticiado, o jogador foi negociado à Udinese, da Itália, por R$ 7 milhões. O tricolor manteve 15% dos direitos do atleta de 23 anos que foi revelado nas categorias de base