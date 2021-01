Volta às aulas 'depende dos números da pandemia', diz Bruno Reis

A discussão da retomada da educação em Salvador será um dos principais temas do primeiro encontro que o prefeito Bruno Reis deve ter com o governador Rui Costa. Bruno disse que o momento é de atenção, mas voltou a reforçar a necessidade de não se perder mais um ano letivo. O prefeito falou durante a inauguração de obras na Lagoa dos Dinossauros, no Stiep.

"Iremos tratar de alguns assuntos de interesse da cidade, em especial a retomada da educação. Tentar entender o que ele está pensando. Já começaram as tratativas para começar a alinhar os protocolos. Depende da nossa conversa com o governador e principalmente dos números da pandemia", disse ele, sobre a volta às aulas.

Ele lembrou que a pandemia está vivendo um novo momento preocupante em todo mundo. "Hoje acordei cedo, começo a ler noticiário no Brasil e no mundo, e as notícias não são boas. Londres vai decretar lockdown de novo, até suspender as aulas que tinham sido retomadas, a gente vê França e Alemanha com a mesma preocupação, Amazonas aqui no Brasil com número de casos acima do que na primeira onda. São Paulo 100% dos leitos de UTI municipais ocupados. Há uma preocupação. Hoje acordamos com 64% de ocupação dos leitos de UTI. Ontem a pressão nas UPAs foi grande, hoje já estava melhor. Precisamos manter a consciência de que estamos próximos de uma solução, que é a vacina, mas ainda não estamos livres da pandemia", acrescentou.

"Não tenha dúvidas que vou sentar com o governador e o principal ponto será a pandemia. Meu desejo é continuar adotando as decisões em conjunto, prefeitura e governo", afirmou. "A preocupação (com educação) para não perder dois anos. Já vai ter dificuldade para recuperar 2020 e não dá para perder 2021. Nossa ideia é fazer algo sincronizado, até porque as crianças quando saem da nossa rede vão para a estadual", disse Bruno.

O prefeito pediu que a população colabore nesse momento, mesmo sendo o verão uma época de férias para muitas pessoas, que querem aproveitar o dia para se divertir fora de casa. "Vai ser difícil controlar acesso à praia. São 64 km de praia nessa cidade, estamos com equipe máxima mobilizada, mas mais do que nunca precisamos da conscientização da população. Estamos em período de férias, mas é para evitar aglomerações. A prefeitura vai continuar fazendo a sua parte. Espero não ter que adotar medidas de isolamento social, mas isso vai depender dos números da pandemia. Decisões sempre serão tomadas ouvindo os técnicos e cientistas", disse.