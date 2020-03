'Volta' do Orkut causa comoção na web; entenda

Internautas entraram em alvoroço na madrugada deste sábado (7) com a possível volta do Orkut. A rede social que fazia sucesso nos anos 2000 e foi desativa pelo Google em 2014 continua fora do ar.

No entanto, um fã da rede social resolveu recriar a plataforma e colocou no ar o endereço: https://www.orkut.br.com. Na Play Store ele também aparece como aplicativo. A ilusão com a volta da rede social acaba logo que o usuário e se depara com o texto:

"O orkut.br não tem vínculo com o Google e não é o mesmo site que o orkut.com. Caso sua intenção seja acessar a antiga rede social filiada ao Google, pedimos desculpas mas não será possível, infelizmente o Orkut.com encerrou suas atividades em 2014. O Orkut.br está sendo desenvolvido por um fã da rede social que em sua homenagem está recriando o Orkut do zero, buscando utilizar as mesmas ferramentas e design do site original".

No Twitter, a rede social está entre os assuntos mais comentados. Usuários relembraram alguns clássicos do Orkut e outros fizeram memes: