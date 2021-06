'Voltará outro homem', diz mulher do médico brasileiro preso no Egito

A empresária e influencer Kamila Monteiro, mulher do médico Victor Sorrentino, disse que o marido foi "imaturo e inconsequente", mas que sairá da experiência de ser preso por assédio a uma vendedora no Egito como "outro homem".

No Intagram, ela disse que sofreu julgamento por perdoar o marido, mas que isso não se significa que ela concorda com a atitude que ele teve. Ela afirmou que todo episódio será "realmente uma lição de evolução para ele".

"Todos nós sabemos que ele errou, foi imaturo e inconsequente. Há uma diferença enorme entre 'passar pano e perdoar'. Muitas pessoas, principalmente mulheres, me julgaram por perdoá-lo. Mas, o fato de perdoá-lo não significa que não iremos repreender o erro dele", escreveu ela.

Ela continuou. "No entanto, é inevitável que o amor leve ao perdão. Tenho certeza de que nada acontece sem um motivo. E creio que isso foi realmente uma lição de evolução para ele. Talvez esse tenha sido um aviso de uma nova missão de vida... Sem dúvidas ele voltará outro homem. Mais maduro e responsável. Pois, nunca é tarde para se tornar alguém melhor".

Ontem, a família do médico divulgou um pedido oficial de desculpas. Nele, se solidarizam com a vendedora e com o povo egípcio.

"Quanto aos eventos recentes que aconteceram no caso do médico brasileiro Victor Sorrentino no Egito, e aos danos morais e materiais causados em todos os afetados. Nós, da família de Victor Sorrentino, em nome do Victor, oferecemos oficialmente desculpas à vítima, à família dela e todos os que se envolveram com o assunto. Além de todo o querido povo egípcio e todos os funcionários do Estado de Egito. Nós estendemos nossos sentimentos mais sinceros e a promessa de reparação de todos os danos morais e materiais. Nós pedimos que aceitem nosso pedido de desculpas", diz o texto.

O médico foi detido no Egito no final de semana, depois de publicar um vídeo constrangendo uma vendedora do país, ao fazer trocadilhos de duplo sentido em português, língua que ela não entendia. "Vocês gostam mesmo é do bem duro, né?", diz ele, enquanto ela mostrava um papiro à venda em uma loja de Luxor. "E comprido também fica legal, né?", pergunta, irônico. Sem entender, ela concorda e Victor ri com os amigos.

O médico excluiu o vídeo após a repercussão e tornou seu perfil restrito. Ele publicou outro vídeo afirmando que não passava de "uma brincadeira".