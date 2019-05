Voltaram?! Flavia Pavanelli e Kevinho dão beijão no casamento de Carlinhos Maia

Parece que mais uma vez o casal Flavia Pavanelli e Kevinho voltou. Eles se beijaram durante o casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, nessa terça-feira (21). E o beijo não foi discreto: foi em cima do palco, durante o show de Wesley Safadão.

Kevinho postou foto com Flavia com Stories

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os dois foram padrinhos da cerimônia e já chamaram atenção ao entrarem de mãos dadas. Mas para o beijo sair, demorou. Houve uma pressão dos convidados que estavam no espaço, e rolou até um "beija, beija", para convencer os dois.

Kevinho se declarou, mas diss que os dois precisavam conversar. "Deixa eu falar. Ela sabe que eu amo ela. Ela me ama, e a gente vai dar certo. Só que a gente tem que sentar e conversar em casa. Porque assim como a gente terminou e conversou como dois adultos, a gente quer voltar e vai conversar como dois adultos, entendeu? Mas ela sabe que eu amo ela e falo pra todo mundo", explicou.

Flavia, então, deu um ultimato no ex, que estava reticente de ceder aos apelos do público. "Se você quiser, eu represento todas as mulheres que estão aqui que já passaram por isso antes. E a minha pergunta é: ou você vai ou você arrega", soltou a atriz.

Então, o beijo rolou e os convidados comemoraram.

(Foto: Reprodução)

Flavia e Kevinho ficaram juntos por cerca de um ano e terminaram duas vezes durante 2018, sendo o última vez em novembro.