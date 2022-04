Volvo C40 é um SUV coupé elétrico com autonomia para 430 km

Apesar da segunda posição em vendas no mercado premium, que é liderado pela BMW, a Volvo quer ser protagonista. A posição de desafiante permite algumas ações mais arriscadas e a empresa escandinava tem tido êxito. Já deixou para trás duas concorrentes expressivas no mercado brasileiro no ano passado: Audi e Mercedes-Benz.

O arrojo da Volvo, que é liderada na América Latina pelo Brasileiro Luís Resende, é baseado na eletromobilidade. Em meados de 2021, a companhia sediada na Suécia surpreendeu ao só comercializar veículos eletrificados no Brasil. Assim, todo o portfólio ficou composto por híbridos plug-in - que podem ser recarregados na tomada - e elétricos.

Em dezembro, outra ação de impacto: o XC40, até então o modelo mais barato da marca, passou a ser oferecido exclusivamente com motor elétrico. Neste mesmo período, a empresa parou de importar os sedãs S60 e S90, focando toda a operação em apenas três produtos: XC40, XC60 e XC90. Ou seja, três utilitários esportivos.

Agora, surge um quarto produto, o C40. Que na verdade é uma variante com carroceria coupé do menor SUV da empresa. Inovador no design, que aponto com o mais belo da marca, o novo produto chega ao mercado brasileiro em apenas uma versão e exclusivamente elétrico.

Como é o carro

Com um desenho arrebatador, principalmente quando visto de lado ou traseira, o C40 é apoiado por rodas de 20 polegadas. Ao acessar o veículo, a sensação é de avançar no tempo por alguns motivos. Um deles é que não há necessidade de virar uma chave ou apertar um botão para ligar os motores - sim, são dois propulsores. Ao detectar a chave, que pode estar no bolso ou na bolsa, o sistema libera os comandos internos.

Tecnológico, o novo Volvo tem sistema de som premium e equipamentos para condução semiautônoma O quadro de instrumentos é totalmente digital Várias funções são acessadas pela tela central O teto solar panorâmico oferece proteção UV A manopla do câmbio é simplificada e intuitiva

Não há ruído de motor. Apenas o painel e a central multimídia acendem. Ao condutor, a tarefa é simples: basta dar um toque na manopla de transmissão selecionando se quer ir para frente ou dar ré. Se precisar definir um caminho, basta utilizar o sistema de mapas fornecido pela Google.

Com isso feito, irá aparecer na tela uma estimativa de qual será a carga disponível ao final do trajeto. No caminho, é possível selecionar uma música via Spotify, por exemplo. O aplicativo é nativo e o motorista não precisa se preocupar com os dados gastos por quatro anos.

Números

O C40 entrega 408 cv de potência e 67,3 kgfm de torque. Sua bateria de 78 kWh oferece uma autonomia de até 440 quilômetros, mas é claro que irá depender da tocada. Como em um carro com motor a combustão, quanto mais você pisa, maior será o consumo. E esse é um veículo rápido, que acelera de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos.

São dois bagageiros: o tradicional, com 413 litros na traseira, e um na frente, que comporta 30 l

Para ter esse novo Volvo na garagem é preciso desembolsar R$ 419.950. Por esse valor, a empresa inclui todas as revisões programadas por três anos, tempo da garantia do C40. A empresa ainda cobre a bateria por oito anos ou 160 mil quilômetros.

Achar uma relação que faça um produto desse preço compensar a gasolina mais cara não é algo muito lógico. A importância de produtos como o C40 é experimentar uma parte do futuro, que se preocupa mais com o meio ambiente.

A empresa aposta que 40% das suas vendas no Brasil neste ano serão de carros completamente elétricos, o que corresponde a 3.500 unidades. Nessa conta estão incluídos o C40 e o XC40, que nos próximos meses terá configurações mais acessíveis.