Voo da Air Europa entre Salvador e Madrid deve retornar em dezembro

Salvador deve ter mais uma rota internacional reativada em dezembro. O voo entre Salvador e Madrid operado pela Air Europa deve retornar no final de 2022, garantiram diretores da Companhia Aérea durante visita à capital baiana.

A rota existe há muitos anos, mas foi interrompida em 2020 por conta da pandemia. Alguns voos chegaram a ser feitos de lá para cá, mas a empresa preferiu aguardar a normalização da demanda por viagens internacionais para retornar a atividade.

Atualmente, Salvador conta com voos internacionais regulares para Lisboa, através da TAP, e Buenos Aires, com a Aerolíneas Argentinas.

Antes da pandemia, existiam rotas diretas para Santiago, feitas por Sky Airlines e JetSmart; Miami com a Latam; Cidade do Panamá com a Copa Airlines; Ilha do Sal através da Cabo Verde Airlines; e Buenos Aires com Gol e Latam. Esses voos ainda não possuem previsão de retorno.