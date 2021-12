Voos diretos da Argentina para a Bahia recomeçam no sábado (1º)

Os voos diretos da Argentina para a Bahia retomam no sábado (1º), depois de suspensão por conta da pandemia da covid-19. Deve chegar à noite na capital baiana o primeiro voo da Aeronlíneas Argentinas da rota Buenos Aires-Salvador. A previsão é de desembarque de 150 turistas argentinos.

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) preparou um receptivo especial para dar as boas-vindas aos visitantes, como parte das ações de captação de voos internacionais. "É com muita alegria que vamos começar o novo ano, recebendo a energia dos argentinos, que valorizam a nossa terra e o acolhimento dos baianos", ressaltou a diretora de Promoções da Setur, Regina Ahmed.

Em janeiro, a Aerolíneas Argentinas vai oferecer seis voos para Salvador, por semana, com partidas de Buenos Aires e Córdoba. As informações sobre as passagens aéreas estão disponíveis no site www.aerolineas.com.ar. Se a demanda do mercado aumentar, a empresa poderá ampliar sua atuação na Bahia.