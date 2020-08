Voos são cancelados no aeroporto de Salvador por conta do mau tempo

O mau tempo fez com que, pelo menos, cinco voos que decolariam do Aeroporto de Salvador nesta segunda-feira (24) fossem afetados. Houve quatrocancelamentos e um atraso. O primeiro voo afetado foi da Latam, que estava previsto para sair 1h30 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital baiana e nem chegou a decolar por conta do volume de chuvas que caía em Salvador.

Também estava previsto para sair da capital baiana às 3h25, outro voo da Latam também com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, que foi impossibilitado de seguir viagem por conta do mau tempo. Em seguida, um outro voo com destino a Guarulhos, operado pela GOL, que deveria decolar às 5h, sequer chegou a aterrisar na capital baiana para seguir viagem, por conta das condições climáticas. De acordo com informações do site do Salvador Aiport, ele consta com o status de atraso de mais de 3 horas.

Foram afetados ainda os passageiros de uma voo da Azul, que sairia de Salvador às 6h45 com destino a Recife, e outro da mesma companhia aérea, que seguiria para Belo Horizonte às 6h. De acordo com informações da comunicação do Salvador Aiport os voos cancelados já foram reprogramados para outros horários. Além disso, eles informaram que o aeroporto já voltou a operar normalmente. No site consta que, às 7h10, um voo da Gol decolou com destino ao Rio de Janeiro.