Votação de isenção do ISS para empresas de ônibus permanece indefinida

Nas garagens das empresas de ônibus de Salvador, 125 veículos esperam a aprovação da isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) às companhias na Câmara Municipal de Salvador (CMS) para começarem a circular. Mesmo após três horas de um debate acalorado, no Centro de Cultura da casa, nesta terça-feira (6), a data de votação do projeto de lei 133/19 permanece indefinida.

A expectativa era de que o texto fosse votado nesta quarta-feira (7). De acordo com o líder do governo na Câmara, Paulo Magalhães Jr (PV), se não for votada amanhã, a isenção deve ser apreciada na CMS na próxima semana. A matéria deve ter um desfecho até o dia 30 de agosto.

“Evoluiu bastante, acho que [no debate] foi bastante positiva a participação da procuradora Rita Tourinho e do procurador do município Francisco Bertino . A maioria dos vereadores saiu satisfeita. Amanhã claro que teremos mais um debate nas comissões, vai ter a reunião das comissões conjuntas. Se tiver uma aprovação do projeto na comissão sem pedido de vistas nós podemos votar amanhã. Senão, só semana que vem”, explicou.

O presidente da CMS, vereador Geraldo Jr (SD), não confirmou uma data para o pleito por conta da incompatibilidade da compreensão dos vereadores quanto ao tema. “Eu procuro estabelecer o bom senso da democracia, prevalecendo o espírito democrático da participação dos vereadores. Vocês estão observando nesse debate que não há uma convergência de entendimentos. Os vereadores ainda persistem e têm dúvidas acerca desse projeto. Aspectos da lei de responsabilidade fiscal, ainda não deforma apresentados pelo executivo”, afirmou.

Sem uma definição, o presidente da casa convocou uma reunião conjunta das Comissões para esta quarta, às 13h, para apreciar o projeto. Na ocasião, os comitês de Constituição e Justiça, Transporte e orçamento vão votar o parecer sobre o texto em conjunto. O vereador da situação Alexandre Aleluia (DEM) acredita que ainda é possível votar a matéria nesta quarta, caso tudo corra bem na reunião do início da tarde.

“O trâmite é o seguinte. Tem a reunião conjunta. Caso aprovado sem pedido de vista, pode ser votado ainda amanhã. Mesmo que peçam vista está muito tranquilo que seja aprovado no prazo”, afirmou.

Questionamentos

Um dos assuntos a serem apreciados na reunião das comissões são as emendas apresentadas pelos vereadores. O vereador Edvaldo Brito (PSD) é um dos que apresentou alterações ao texto sobre a isenção do ISS. De acordo com o presidente da CMS, o colega deseja adicionar a mudança para que as questões sobre o valor da isenção e do prazo do subsídio sejam votadas anualmente.

A oposição acredita que não é possível votar o tema com as informações que estão disponíveis. O presidente da CMS informou que dois vereadores, Marcos Mendes (Psol) e Henrique Carballal (PV), propuseram a criação de uma comissão pluripartidária com a participação da sociedade civil e do Ministério Público para avaliar o tema. O vereador Geraldo Jr afirmou ainda que vai submeter o pedido à mesa diretora e convocar um colégio de líderes, “se possível ainda para amanhã, em caráter extraordinário, para ver essas questões”.

O vereador do Psol ressaltou a importância da criação de uma comissão especial de inquérito para analisar como funciona o contrato entre a gestão municipal e o Consórcio Integra. “A gente poderia fazer uma comissão especial de inquérito para avaliar a situação durante seis meses, indo nos ônibus, vendo a catraca, os lucros. A gente faria uma auditoria muito participativa e com o resultado, se fosse comprovado que os empresários realmente são prejudicados, a gente precisa dar a isenção”, afirmou, sem deixar de ressaltar que a oposição acredita que a isenção não é a melhor saída.

Outro questionamento é o não envolvimento da Câmara de Vereadores no processo de negociação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) mediado pelo MP para o reajuste da tarifa de ônibus. A promotora de Justiça Rita Tourinho afirmou que a não inclusão buscava não interferir na votação do tema.

“Não se estabelece nenhuma obrigação para a Câmara por ser soberana e ter uma atribuição de natureza política. Estamos falando de 43 vereadores que podem votar como bem entendem. Não foi para desprestigiar a Câmara, justamente o contrário foi para resguardar a independência para que a Casa possa discutir e votar independente do que foi acordado pelo Ministério Público”, disse a promotora.

Os vereadores, em especial a oposição, ainda acreditam que a medida é apenas um paliativo para conseguir equilibrar as contas das empresas sem resolver de fato o problema do transporte público. “O modelo baseado na tarifa é um erro. Já foi dito que a isenção não vai resolver o problema, é preciso pensar em um novo modelo que não seja baseado na tarifa da passagem. Isso não é sustentável”, apontou o vereador Sílvio Humberto (PSD).

Mesmo com os entraves promovidos pela oposição, o prefeito diz confiar na condução da votação na Câmara.

"Se for aprovado essa semana, os ônibus novos já vão começar a circular. Tenho tranquilidade em relação ao desfecho, especialmente na condução da Câmara e da maioria dos seus representantes", afirmou, em lançamento das obras de requalificação do Curuzu, na Liberdade, na manhã desta terça-feira (6).

O chefe da situação da Casa também demonstra otimismo quanto a aprovação da medida. “Que vai ser aprovado vai. Cabe agora se vamos conseguir findar o prazo da discussão amanhã ou vai ficar para a semana que vem. A base ficou muito satisfeita com o debate, foi bastante produtivo para a casa”, pontuou.

Pressão para aprovação

Se não for aprovado até o dia 30 deste mês, não vai ser possível manter o TAC sobre a tarifa, que prevê que o encaminhamento do projeto de lei sobre a isenção, explicou Rita Tourinho. Sem a aprovação, a procuradora afirmou que deve haver uma nova discussão dos termos para reequilibrar o contrato.

Após estudo técnico, foi apontado que o valor da passagem de ônibus em Salvador com a implementação de uma frota mais nova com ar-condicionado deveria ser de R$ 4,12. Para baixar o preço para R$ 4, a prefeitura prometeu a isenção do ISS como contrapartida para a concessionária Integra.

É daí que vem a pressão para realizar a votação. O procurador do município, Francisco Bertino, afirma que a prefeitura iria arcar com o valor do ISS descontado das empresas desde que o TAC foi aprovado em abril e ainda poderia haver o aumento da passagem, caso a lei não passasse.

“O pagamento do ISS foi suspenso pelos TACs antigos. O termo está valendo. O que estão sancionando é o ISS. Há um prazo para ser aprovado, se não sair no prazo, as empresas vão poder cobrar isso da gente”, contou. “Se não sair de jeito nenhum, vamos ter que refazer a conta. Uma alternativa é ficar mais caro, a outra é ter a redução dos benefícios da empresa”, concluiu.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier