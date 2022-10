Votos dos famosos: quem vai votar em quem e por que isso importa?

Quando o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) soube do pronunciamento de Caetano Veloso pelo "tiragomes" e pelo "voto útil" no ex-presidente Lula (PT) esta semana, fez questão de demonstrar seu incômodo: "Boa pessoa, mas é o voto de quem está com a vida ganha", afirmou. Embora a declaração do voto desse e de outros famosos não necessariamente se converta em influência política para o candidato apoiado, para os eleitores já decididos pode ser motivo de comemoração ou tristeza.

Para a estudante Larissa Meneses, fã de Veloso desde que estudou sobre ditadura militar no colégio, era óbvio ululante que o seu ídolo iria se manifestar nessas eleições. Mas, ainda assim, não deixa de considerar importante seu gesto, que considera o principal motivo para que ela se identifique com o artista. "Ele é uma figura pública, que precisa estar ativo e mostrar para as pessoas a importância de estar por dentro da política", opina.

Na Bahia, o favoritismo do candidato petista à presidência - evidenciado por pesquisa do Datafolha divulgada na quarta-feira (21) em que Lula tem 62% das intenções de votos, e Bolsonaro, 20%, - parece se confirmar também na classe artística. O próprio natural de Santo Amaro, junto com o amigo Gilberto Gil, reuniu-se a um evento do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, no início desta semana, às vésperas das eleições.

Dentre alguns dos baianos com voto declarado nas eleições 2022, também estão Lázaro Ramos, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Gal Costa - que têm aparecido em vídeos da campanha "Vira voto" do petista -, além de Wagner Moura, e Maria Bethânia, que já declararam apoio em ocasiões diversas.

O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, até então tem sido apoiado por cantores sertanejos e esportistas baianos, com a diferença de que, nesses casos, o apoio tem sido velado. Com exceção de Netinho, que declarou abertamente que pretende ser "soldado de Bolsonaro", os demais se revelam através de comportamentos sutis: o cantor Berguinho, da banda Seu Maxixe, apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018, mas ainda não fez publicações sobre a atual eleição. Ele segue, no entanto, diversas páginas relacionadas ao presidente em seu Instagram, incluindo toda a sua família: dos filhos Renan, Carlos, e Eduardo até a "bolsoNORA", como se autointitula Heloísa, esposa de Eduardo.

Já o atual jogador do Pumas e natural de Juazeiro, Daniel Alves, também não fez publicações recentes que indiquem apoio a Bolsonaro - diferentemente de seu colega de seleção, Neymar -, mas entrou no radar da internet após publicar, em 7 de setembro de 2021, uma foto com a bandeira do Brasil com a legenda "Deus no comando", expressão recorrente nos discursos de Bolsonaro.

De acordo com o doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Ufba, Thiago Ferreira, manifestações contra e a favor a presidenciáveis já fazem parte da história do país, e ganham força em momentos de fragilidade da democracia. "E nós acabamos engajando porque temos curiosidade sobre os artistas e pretendemos identificar se o determinado artista tem o mesmo posicionamento que o nosso. É uma curiosidade natural", afirma.

As implicâncias disso, por sua vez, podem chegar aos candidatos, segundo Camilo Aggio, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em comunicação política. Para ele, o apoio das celebridades pode ser valioso para um candidato na medida em que faz propagar a mensagem deles, o que auxilia na formação de um "clima de opinião".

"Os famosos são lideranças de opinião, gozam de uma credibilidade e autoridade para um conjunto específico de pessoas, e são elos fundamentais nesses circuitos da opinião pública, que podem conformar os climas de opinião favoráveis ou desfavoráveis a políticos e candidaturas", esclarece.

A tensão que se cria em torno do que o artista pode dizer ou não gira, portanto, em torno do engajamento que ele gera sobre os fãs. Segundo Thiago, é determinante entender que a política não é feita apenas de aspectos racionais, mas também emocionais.

"Os afetos são importantes para que a gente entenda a política, e por afeto, eu quero dizer a própria capacidade de afetar e ser afetado sobre determinadas pautas", diz. Apesar disso, reforça que os posicionamentos dos famosos não são, necessariamente, determinantes para uma mudança no pensamento dos fãs. "Mas há, sim, uma relação, que pode ser medida pelo engajamento nas redes e através de análise sobre a opinião pública", diz.

E os isentões?

Uma histórica "isentona" que recentemente se pronunciou sobre a política surpreendeu os fãs no mês passado. Ivete Sangalo afirmou em um show que um "novo tempo está chegando” e que "dia 2 vamos mudar tudo", sem, no entanto, mencionar político nenhum. No mesmo show, a cantora se posicionou contra uma bandeira corriqueira da campanha do presidente, a questão das armas, dizendo: "Não precisamos de armas, precisamos de amor”.

Do outro lado, a colega de profissão Cláudia Leitte exibiu uma "arma" em seus stories no mês de setembro, o que acabou gerando polêmica nas redes: um abajur no formato de pistola, ao lado de uma Bíblia e uma foto de seu casamento decepcionou alguns de seus fãs, mesmo após a cantora ter dito que postou sem intenção política. Uma delas foi a estudante Narriman Matos, fã da artista há 13 anos.

"Durante esse tempo, me lembro de alguns posicionamentos políticos dela: quando apoiou a campanha de doação de sangue para pessoas LGBTQ, além de ONGs que apoiam mulheres que sofrem com violência doméstica. Mas algo que senti falta nesses últimos quatro anos foi um posicionamento mais claro sobre o presidente atual", diz. Ainda nesse ano, a plateia de um dos shows da artista puxou um coro "Fora Bolsonaro", e Cláudia optou por sorrir e se calar. Narriman acredita que a artista evita tomar posicionamento para proteger a família e a si mesma de ataques e críticas. "Sinto que as pessoas não conhecem ela [sic] como eu conheço", diz.

É aí que Thiago chama atenção para o risco de o artista se tornar um acessório, e acabar se pronunciando "por tabela". "Penso que se há um risco em esperarmos pelo posicionamento político de artistas é o de o artista ocupar um lugar decorativo, de cumprir tabela e não ser incorporado às pautas que traz".

Ele diz ainda que acredita ser o engajamento identitário mobilizado pelos artistas o que faz com que as comunidades de fãs se mobilizem em torno de determinadas pautas. "Essas presenças permitem entender que a política não é ambiente restrito a estratégias e contas racionais. Mas que está atravessada por afetos e se desenrola no cotidiano", conclui.