'Vou ao Brasil para o Carnaval', diz jornalista iraniano após memes com guerra

Sem timidez para zoar com temas sérios, os brasileiros repercutiram com memes na internet sobre o conflito entre EUA e Irã e uma possível guerra de proporção mundial. Os comentários foram parar até na TV no país iraniano e agora o jornalista Pooyh Jahandar também caiu na gaiatice, mesmo em meio à tensão no seu país.

"Meus queridos amigos do Brasil, não se preocupem porque o Irã só tem problemas com os Estados Unidos, obrigado pelos vossos comentários e humor, vou ao Brasil para o Carnaval", prometeu Pooya ao compartilhar a reportagem que fala dos memes brasileiros.

Meus queridos Amigos do Brasil ????????,não se preocupem porque o Irão só tem problemas com os Estados Unidos ,obrigado pelos vossos comentários e humor,vou ao Brasil para o Carnaval#برزیل#iranbrazil https://t.co/PG7UOAEhLq — POOYA JAHANDAR (@POOYAJAHANDAR) January 5, 2020

Guerra e graça

Os brasileiros não têm mesmo limites. E as suas postagens e memes na internet também não. As reações dos brasileiros à tensão entre os Estados Unidos e o Irã acabaram indo parar em um canal de TV iraniano.

Vários tweets e até um meme de Gretchen foram mostrados em uma reportagem da Iran International TV sobre a repercussão dos ataques. O apresentador diz que acredita que os brasileiros usaram o Google Tradutor para conseguir enviar mensagens aos perfis.