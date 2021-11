Vovô organiza jantar em prol do Ilê Aiyê; entenda

Mesmo com a paralisação do Carnaval e dos eventos de grande porte por conta da Pandemia da COVID 19, a Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê manteve o trabalho social junto à comunidade soteropolitana do Curuzu, onde fica a sua sede.



Em parceria com outras entidades, o bloco distribuiu cestas básicas, kits de higiene e calçados para as famílias do bairro que enfrentaram dificuldades financeiras.



Para manter o trabalho, o Ilê está organizando um jantar para arrecadar fundos para a entidade, no próximo dia dois de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone: 71 2103-3400.





Publicado originalmente no site Alô Alô Bahia.