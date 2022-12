Vulcão entra em erupção na Indonésia e 2 mil pessoas são retiradas da Ilha de Java

Autoridades da Indonésia ordenaram a retirada de quase 2.000 pessoas e decretaram alerta máximo depois que o vulcão Semeru, na ilha de Java, entrou em erupção neste domingo (4). O aumento do nível significa perigo para a população.

De acordo com o G1, segundo a France Presse, o serviço de resgate tem evacuado seis localidades da ilha. Aproximadamente 2 mil pessoas foram transferidas para 11 abrigos. Os habitantes das cidades vizinhas ao vulcão fugiram antes que a enorme nuvem de cinzas chegasse.

Os serviços de resgate relataram "avalanches de fogo" causadas por blocos de lava que se desprendiam do cume durante a erupção e fluíam em direção à base do vulcão. Após o início da erupção, a Internet foi cortada e a rede telefônica apresentou falhas.

Até o momento, as autoridades locais não conformaram a existência de vítimas fatais.

A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde o choque das placas tectônicas causa forte atividade vulcânica e sísmica. O arquipélago do Sudeste Asiático tem quase 130 vulcões ativos.