Wagner Lopes ensaia equipe do Vitória que enfrentará o Náutico

O Vitória realizou, nesta quinta-feira (26), mais um dia de preparação para o duelo contra o Náutico, pela 21ª rodada da Série B. Assim como no dia anterior, o técnico Wagner Lopes promoveu ajustes na parte tática.

O comandante simulou situações de jogo, variando a formação da equipe, e trabalhou a estratégia para a partida com base nas observações sobre o adversário. Para encerrar, Wagner comandou ações defensivas de bola parada e cobrança de faltas.

Essa é a primeira semana sem compromissos desde que o treinador assumiu a equipe. Nesta sexta-feira (27), os jogadores farão o último treinamento em Salvador. No sábado (28), a atividade será no CT do Sport, em Recife.

O confronto contra o Náutico será no domingo (29), às 16h, nos Aflitos. Para o jogo, Wagner terá o reforço do zagueiro Thallison Kelven, liberado após tratar um problema no ombro. Por outro lado, Guilherme Rend, Vico, Dinei e Ronaldo seguem se recuperando de lesões.

O Vitória está na 18ª posição, com 19 pontos, enquanto o Náutico é o 6º colocado, com 33. O Leão, porém, não tem chances de sair da zona de rebaixamento, mesmo que bata o rival. Isso pois o Vila Nova, que está na 16ª colocação, já jogou na rodada, ganhou e chegou aos 22 pontos, a mesma quantidade que o rubro-negro poderia alcançar, mas possui maior número de vitórias.