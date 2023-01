Wallace, do vôlei, compartilha ameaça de morte a Lula nas redes sociais

O jogador de vôlei Wallace, que atua pelo SADA Cruzeiro e jogava pela Seleção Brasileira, fez uma publicação com teor de ameaça ao presidente Lula na manhã desta terça-feira (31). O atleta é assumidamente bolsonarista.

Wallace publicou uma foto em um clube de tiro e abriu uma caixinha de perguntas para que os seguidores pudessem interagir o conteúdo.

Uma das questões perguntava se ele "daria um tiro na cara do Lula com essa 12", se referindo a uma espingarda.

O jogador, por sua vez, compartilhou a pergunta em uma nova publicação e fez uma enquete para descobrir quem praticaria tal ato, perguntando "quem faria isso", acompanhado de uma carinha irônica de anjinho. A resposta chegou a registrar maioria pelo assassinato do presidente.

Confederação Brasileira de Vôlei e SADA Cruzeiro se manifestaram

A publicação foi apagada do perfil do jogador poucos instantes depois de ser compartilhada.

O SADA Cruzeiro se manifestou, também pelas redes sociais, lamentando a publicação. O clube, porém, não falou sobre possível punição ao atleta. Veja a nota na íntegra.

"O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações.

As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma grande armadilha. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mesmas.

Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos".

A Confederação Brasileira de Vôlei também emitiu nota de repúdio à publicação, em contato com o ge.

"A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade - disse a entidade, via equipe de comunicação".

Alerj vai denunciar Wallace

A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai denunciar Wallace Leandro de Souza pelo crime de incitação à violência, por conta da publicação.

De acordo com o g1, a denúncia será enviada até o final da tarde desta terça-feira à PGR. O secretário Carlos Minc, que integra a comissão, afirmou que "há indícios de cometimento de crime de incitação à violência e ameaça".

O artigo 286 do Código Penal diz que o delito de incitação ao crime, que consiste em incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime, tem pena de detenção de 3 a 6 meses, mias multa.

Pelas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências sobre a postagem.

"Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!", escreveu o ministro.