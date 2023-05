Wanessa Camargo revela real motivo do término com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella já namoraram nos anos 2000 e deu o que falar pelas polêmicas. 23 anos depois, eles estão juntos, mas após muita conversa e maturidade.

A cantora, em conversa o programa Estação Band, da rádio Band FM, revelou que conheceu o ator quando estava fazendo ensaios para uma revista adolescente, e logo de cara gostou dele, mas estava namorando outra pessoa. Pouco depois, terminou o namoro com o rapaz e saiu com Dado.

Ele fez meu clipe [da música O Amor Não Deixa], a gente não teve nada. Mas então, terminei meu namoro, e o contatinho ficou. A gente saiu, no Rio, e comecei a namorar", disse.

Em seguida, ela revelou que, por ser ainda muito nova, a mãe dela, Zilu Godoy, não permitia que a jovem cantora ficasse sozinha com o ator galã da Globo, mas conseguiu trocar alguns beijos no quarto. Mesmo com o namoro rápido, ela entendeu anos depois que a imaturidade de ambos foi a principal causa do término.

"Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio", revelou.