Washington Olivetto completa 70 anos e recebe homenagem de Nizan Guanaes

Nesta quarta-feira (29), Nizan Guanaes fez uma homenagem a Washigton Olivetto, que fez aniversário. “O maior publicitário brasileiro de todos os tempos faz 70 anos hoje”, disse em uma postagem no seu perfil no Instagram na qual aparece com o amigo de longa data em uma foto.

“Washigton Olivetto estava predestinado a ser o maior publicitário de todos os tempos: nasceu no dia 29 de setembro, dia de São Gabriel, o anjo da Anunciação. Além de ser o melhor, Washington foi o patrão mais generoso, divertido e inspirador que eu já tive”, recordou o baiano.

“Ele fez a propaganda ser brasileira e ser globalmente respeitada. E criou condições para que uma geração inteira pudéssemos seguir seus passos e ter enorme sucesso. Receba, Sir W, a minha gratidão por você ser o João Gilberto com astral de Gilberto Gil. Alô, alô W Brasil, em nome de todos nós: gratidão”, completou.



