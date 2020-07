Webinar sobre inovações na comunicação destaca importância do jornalismo de dados

Reprodução

A possibilidade de projetar, por meio de dados fornecidos por usuários de celulares, o nível de isolamento social durante a pandemia é um reflexo do que a inovação é capaz de fazer para nos situar melhor diante de um problema do mundo real. E traduzir esses dados, para tirar deles informações relevantes para a sociedade é um dos desafios que o jornalismo tem enfrentado. Por isso, o Prêmio Correio de Futuro propõe que os participantes apresentem ideias de como melhorar o monitoramento de dados públicos na Bahia.

O webinário gratuito realizado pelo CORREIO na noite desta quinta-feira (30) serviu para apresentar projetos em que os candidatos podem se inspirar para apresentar ideias no prêmio e também para tirar dúvidas sobre a segunda edição do evento.

A editora-chefe do jornal impresso, Linda Bezerra, destacou a importância do uso de dados na comunicação. “A carência de jornalismo de dados, de aprender sobre isso, é evidente, e o prêmio vai nos colocar em contato. Eu acho que por ser uma área que tem crescido muito, é um lugar no jornalismo que pode ser benéfico para os estudantes, e é um contato muito especial, que pode ser uma chance de conhecer um pouco mais, se apaixonar e levar a carreira mais para esse lado”, propôs Linda.

Editor de Inovação do CORREIO, Juan Torres foi o responsável por conduzir o webinar, mostrando exemplos de sucesso do uso de dados para compor reportagens. O editor, que também é gerente da Escola de Dados, demonstrou empolgação com o resultado do primeiro webinar, realizado através da plataforma Teams. “Foi um momento muito legal de troca, em que a gente explicou e deu dicas para os estudantes de como se inscrever no prêmio, e mostrou projetos que são inspiradores e podem ser usados como referência”, declarou Torres.

Durante o bate-papo, os participantes ficaram livres para fazer perguntas e, inclusive, buscar parceiros para fazer algum projeto juntos. Na próxima semana, um novo webinar gratuito será realizado para discutir mais detalhes do prêmio, que está com inscrições abertas até o próximo dia 9 de agosto pelo site www.premiocorreiodefuturo.com.br.

Neste ano, por conta da pandemia, o Prêmio Correio de Futuro está sendo realizado de forma 100% virtual. A data do segundo webinar será divulgada nas redes sociais do CORREIO nos próximos dias.