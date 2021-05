Websérie Divers@s destaca valorização da diversidade e a força da comunidade LGBTQIA+

A Mynd, agência especializada em música, cultura digital e entretenimento, lançou na útlima segunda (17) a websérie “Divers@s”. A produção, lançada no Dia Internacional Contra a Homofobia, celebra as conquistas da comunidade LGBTQIA+, além de promover reflexões e trazer histórias de aceitação, amor e sucesso. A websérie terá 3 episódios, cada um dividido em duas partes, e serão lançados todas às segundas e quartas-feiras no IGTV da Mynd (@music2mynd).



A diversidade está entre os pilares mais importantes da agência. A Mynd conta um núcleo de 38 influenciadores LGBTQIA+ do Brasil, entre artistas, cantores e creators. Neste projeto, participam nomes como João Pedrosa, ex BBB 2021, Bianca Dellafancy, youtuber e modelo drag, Heey Cat, DJ, Aretuza Love, cantora drag, e Maicon Santini, ator e criador de conteúdo.



Além disso, cada episódio, inclusive, conta com um integrante da agência que também faz parte da comunidade LGBTQIA+: Fátima Pissarra, CEO e mãe de uma menina lésbica, Pablo Alvez, Diretor Executivo, Dico Barbosa, Coordenador de Conteúdo, e Guilherme Cesca, Head de mídia, gays com histórias inspiradoras para compartilhar.



A Mynd diz que um dos objetivos da websérie é inspirar marcas e pessoas a reconhecerem os talentos LGBTQIA+ para além do mês do Orgulho. “Infelizmente, ainda existem muitas histórias de dor e sofrimento. Mas o outro lado também existe: há centenas de exemplos de amor e de reconhecimento, e queremos mostrar isso a vocês. Mostrar como a aceitação e a naturalização criam oportunidades e realmente transformam vidas”, diz Fátima Pissarra, CEO da Mynd.



Mariana Campos, diretora do núcleo LGBTQIA+, diz que "o nosso trabalho é dar visibilidade a artistas da comunidade LGBTQIA+ através da publicidade e, com a imagem deles, mostrar a todas as pessoas que esses artistas podem estar em todos os lugares e conquistar o que eles quiserem".