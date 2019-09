Wesley revela pacto do Vitória no 2º turno: 'A gente se fechou'

Autor dos dois gols no triunfo contra o Vila Nova, o atacante Wesley foi o escolhido para a entrevista coletiva desta quinta-feira (5), na Toca do Leão, e revelou que o elenco teve uma conversa interna no início do returno da Série B e se uniu para afastar o risco de rebaixamento que acompanhou o time durante 13 das 19 rodadas do primeiro turno do campeonato.

"A gente se fechou. Teve uma conversa, coisa nossa. Primeiro é garantir os 45 pontos. Sair dessa zona de risco. Depois, pensar no acesso. Um jogo de cada vez", contou Wesley.

O Vitória soma 24 pontos, está a três do Z4 e ocupa a 14ª posição na tabela. O time está invicto há sete rodadas, mesmo período que Carlos Amadeu se tornou o treinador. São três triunfos e quatro empates.

O atacante rejeitou o título de herói por ter marcado os gols contra o Vila Nova, em Goiânia, na terça-feira (3), e optou por valorizar o trabalho em grupo.

"Felicidade imensa, mas discordo sobre a palavra herói, porque herói foi o grupo todo. A gente vem trabalhando forte. Estava sendo questionado pelos empates, o ataque sendo cobrado. Fomos eficientes fora de casa, que era uma das dificuldades do Vitória", afirmou o camisa 99, que também explicou sobre a dança na comemoração diante da equipe goiana. "A gente já tinha ensaiado, eu e Matheus Rocha. Nós fomos companheiros no Palmeiras. Estava ensaiado", contou.

"Estou me sentindo em casa. Grupo bom, me recebeu bem. Nada a reclamar", completou Wesley, que tem 20 anos, está emprestado pelo Palmeiras e prefere não comentar se permanecerá na Toca do Leão no ano que vem. "Não sei o que dizer. Futuro a Deus pertence. Estou feliz e vamos que vamos".

O Vitória só volta a jogar no dia 14, contra o Guarani, no Barradão, pela 21ª rodada. A 20ª ainda está em andamento e vai até domingo (8). O rubro-negro, no entanto, não corre risco de sair da 14ª colocação.