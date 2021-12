WhatsApp começa a testar pagamento com criptomoedas

A Meta, antigo Facebook, começou a testar de forma limitada a sua carteira digital Novi dentro do WhatsApp. Com isso, a partir de agora, alguns usuários nos Estados Unidos poderão negociar a stablecoin- criptomoeda com lastro em uma moeda física - USDP, da Paxos. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (8).

A carteira digital foi lançada inicialmente na Guatemala como forma de teste pela Meta, mas o pagamento com criptoativos por enquanto será exclusivo para um número limitado de americanos.

“Quando você adiciona dinheiro à sua conta Novi, nós o convertemos em USDP (Pax Dollar), uma moeda digital estável emitida pela Paxos Trust Company, uma instituição financeira regulamentada. O USDP foi projetado para ter um valor estável em relação ao dólar americano”, explicou o executivo da Novi Stephane Kasriel. Ou seja, cada um USDP equivale a um dólar.

A Meta enfrenta uma grande pressão regulatória sobre seus planos de moeda digital, um dos motivos que fez com que a companhia deixasse de se chamar Facebook em outubro, abandonando também a marca Libra para sua stablecoin e adotando o nome Diem. A carteira digital Novi também é recente, sendo anteriormente chamada Calibra.

Para realizar pagamentos no aplicativo, o usuário precisa apenas ir no mesmo local onde adiciona um “anexo” (ícone de clipe de papel no Android e um sinal de adição no iOS) e escolher a opção “Pagamentos”. Em seguida escolhe o valor e realiza a transferência.

Segundo a Novi, não há taxas para envio nem recebimento, nem um limite para quantidade de operações que podem ser feitas por dia. A companhia disse também que não haverá cobrança de valores de manutenção ou saques para conta corrente do usuário, com a transferência acontecendo de forma instantânea para o banco.