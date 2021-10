WhatsApp e Instagram caíram? Internautas relatam instabilidade nos aplicativos

Internautas relataram no Twitter, por volta das 12h40 desta segunda-feira (4), que o aplicativo de mensagens WhatsApp e o Instagram estavam fora do ar. O problema afetou tanto usuários Android quanto iOS.

Ainda não se sabe quais seriam as causas da instablididade. Em nota, o WhatsApp informou que está investigando a origem do problema, que está afetando usuários de todo o mundo.

De acordo com a plataforma Down Detector, o número de reclamações sobre instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook aumentou exponencialmente por volta das 12h40.

No Twitter, até famosos como Felipe Neto relataram dificuldades para acessar os aplicativos.

Se vc reparou q o Instagram caiu antes de reparar q o Whatsapp caiu



TU TÁ VIVENDO MTO ERRADO BOA NOITE — Felipe Neto (@felipeneto) October 4, 2021

No caso do Instagram, não está sendo possível utilizar nenhuma das ferramentas da rede social, como ver os stories, abrir os perfis e conversar através do direct. Já no WhatsApp, as mensagens não estão sendo enviadas ou recebidas.

De acordo com o Down Detector, o problema também afeta o Facebook. Lembrando que essas três redes sociais fazem parte do mesmo conglomerado, o que aponta um possível problema no servidor.

Um representante do Facebook - que controla as outras duas redes também - postou um comunicado no Twitter. "Estamos cientes que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para normalizar as coisas o mais rápido possível, e pedimos desculpas por qualquer incoveniente", escreveu o porta-voz Any Stone.