WhatsApp, Facebook e Instagram sofrem instabilidade no serviço

Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relataram instabilidade e dificuldade para utilizar as redes sociais na tarde desta quarta-feira (1º). Entre os principais problemas enfrentados estava a falha no carregamento e compartilhamento de fotos, vídeos e áudios.

Por conta do problema, o site Downdetector chegou a registrar 30 mil reclamações de usuários do Instagram, 8 mil do Facebook e 3 mil do WhatsApp. E não foram apenas os brasileiros que tiveram dificuldade.

De acordo com o mapa da plataforma, as reclamações partiram de diferentes lugares do mundo, principalmente das Américas e Europa Ociedental.