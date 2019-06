Whindersson defende piada após bronca de amigo de Neymar: 'Todo mundo postou'

(Foto: Instagram)

O humorista Whindersson Nunes comentou a bronca que recebeu de um amigo de Neymar, Guilherme Pitta, depois que fez piadas com a conversa que o jogador postou na web com a mulher que o acusa de estupro. Whindersson postou "bom dia, razão da minha libido", usando frase do atleta no diálogo - muitos trechos têm virado meme nas redes sociais, apesar de envolverem um tema delicado.

Pitta não gostou e criticou Whindersson. "Fazer piadinha com o problema dos outros é legal. Com o seu você chora no Instagram, né? Bom saber que você é desses. Vai ver só quando o Neymar Jr. vai te dar moral novamente, babaca", escreveu o amigo do jogador.

Sem perder o humor, Whindersson falou do caso hoje - mas mesmo assim deletou o tuiíte original. "Todo mundo postou brincadeira sobre as cantadas na conversa do Neymar, todo mundo, mas o amigo do Neymar veio reclamar no meu (risos). Eu só me fodo mesmo, mas eu to acostumado, eu torço pro Vasco", escreveu.

(Foto: Reprodução)

Um seguidor o acusou de não ter bom senso no caso, por brincar com um assunto sério. "Eu disse que estava certo? Só disse que todo mundo postou, Maísa (Silva), Ludmilla, aí eu posto igual e dá merda pra mim. Só foi isso que eu disse", finalizou.