Whindersson 'Nudes': influencer assiste à entrevista de Felipe Neto pelado no sofá

Whindersson Nundes estava bem à vontade para assistir à entrevista dada por Felipe Neto no Roda Vida na noite desta segunda-feira (18): pelado no sofá.

Ele publicou uma foto do momento em seu Twitter e acabou viralizando. Em pouquíssimo tempo, a foto atingiu milhares de curtidas na rede social, e também recebeu comentários de outros influencers, como Felipe Castanhari, Cauê Moura, e JP Gadêlha.

Há poucos dias, porém, Felipe Neto criticou influenciadores e artistas que não se posicionaram contra o governo de Jair Bolsonaro, de quem ele é crítico — inclusive, utilizando suas redes sociais para mandar recados ao presidente e seu entorno. De acordo com ele, essas pessoas são "covardes" e estariam "preocupados com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da pátria e a liberdade".

Whindersson foi um dos nomes que Felipe Neto deixou de seguir, bem como Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa, Larissa Manoela, Simaria (da dupla sertaneja com Simone) e MC Kevinho.