Whindersson posto foto ‘em perigo’ no Morro do Pai Inácio e grava em Lençóis

Um dos maiores influenciadores do mundo, o piauiense Whindersson Nunes está curtindo férias na Chapada Diamantina, um dos paraísos turísticos da Bahia, mas não abandonou de vez os trabalhos.

Nesta terça-feira (1º), esteve em Lençóis, onde gravou pelas ruas da cidade, e também aproveitou para curtir uma das vistas mais fantásticas do Brasil: o Morro do Pai Inácio, que faz parte do município de Palmeiras.

“Como eu me sentia sentando na cadeira alta do ônibus”, brincou o youtuber, sentado à beira do precipício. Na tarde desta quarta (2), o clique já tinha 1,5 milhão de curtidas no Instagram.

Na mesma rede social, trocou declarações de amor com a namorada, a estudante catarinense Maria Lina, que também está com ele na viagem.

"Eu amo tu", escreveu Maria na publicação do boy. "Amo você, Vida", replicou Whindersson.

