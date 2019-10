Whindersson treina com Popó e diz que boxe ajudou a superar depressão

O humorista Whindersson Nunes, que pratica muay thai, resolveu mudar de modalidade e ganhou uma ajuda de peso.

Em quadro do "Esporte Espetacular", ele aparee treinando boxe com o baiano Acelino Popó Freitas, campeão mundial quatro vezes da modalidade.

Na matéria, Whindersson explica como decidiu praticar boxe e afirma ainda que o esporte o ajudou a combater a depressão, doença que chegou a afastá-lo da carreira.

A entrevista completa será exibida no domingo (20), a partir das 10h.



Depressão

Após três meses afastado dos palcos por conta de uma depressão, o comediante Whindersson Nunes retornou em agosto.

"Eu ficava muito revoltado, principalmente depois de muita turnê que fiz. Eu vi muita coisa e fiquei de boca aberta. Chegou um momento que você fica com aquela revolta toda, tipo: 'Por que eu tenho tanta coisa e as outras pessoas não têm?", questionou o youtuber, de 24 anos.

Esse sentimento aliado a outros, como solidão e menor sociabilidade, deu início ao quadro de depressão de Whindersson, que procurou ajuda psiquiátrica e psicológica para tratar a doença. Com o apoio de terapia e medicamentos, o comediante já percebe a melhora no tratamento: "Hoje graças a Deus eu me sinto muito bem para falar, não tenho problema nenhum".



Whindersson afirmou como o apoio da mulher, Luisa Sonza, foi essencial para a sua recuperação. A compreensão do público após a notícia de seu afastamento também o surpreendeu positivamente. "Meu maior medo é ficar postando coisa ali porque tenho que postar, e não porque eu tô [sic] achando legal", refletiu.



Para auxiliar outras pessoas que enfrentam transtornos psicológicos, o comediante anunciou que está desenvolvendo um aplicativo gratuito. "A ideia é conectar gente que precisa de ajuda com psicólogos voluntários", explicou. Ainda não foi divulgada a data de lançamento do serviço.