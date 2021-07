Whindersson volta a fazer cirurgia para retirar hemorroidas

O humorista e youtuber Whindersson Nunes postou fotos direto do hospital, nesta quarta-feira (7), para contar aos seguidores que se submeteu a um procedimento cirúrgico na região anal. Pela segunda vez, o piauiense foi submetido à retirada de hemorroidas.

Vale lembrar que ele já tem um histórico envolvendo a doença. A primeira vez que passou pelo procedimento foi em 2019, quando chegou a postar uma foto mostrando o bumbum.

“Lembra da cirurgia no tóba que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na merda do cachorro”, brincou ele, numa postagem, após mais uma intervenção.

O humorista ainda está muito abalado pela perda do filho João Miguel, que morreu dois dias após nascer, de forma prematura. Quando fez a cirurgia pela primeira vez, Whindersson também estava em um momento de sofrimento. Na época, ele encarava uma crise de depressão e anunciou uma pausa na carreira.

"Não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo estou de volta cheio de história pra contar! Quero contar pra vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total pra fazer o que eu mais gosto que é sorrir! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas pra estar bem pra vocês preciso estar bem comigo mesmo!", escreveu à época. Com informações do Yahoo!