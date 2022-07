Will Smith fala de tapa em Chris Rock no Oscar: 'Meu comportamento foi inaceitável'

O ator Will Smith falou pela primeira vez sobre o tapa que deu em Chris ROck no Oscar, depois que o humorista fez um comentário sobre Jada Pinkett, esposa de Smith. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (29), o ator quebra o silêncio e responde perguntas que recebeu sobre o caso.

Rock estava apresentando o prêmio de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que tem alopecia, uma doença que faz com que os cabelos caiam.

No vídeo de seis minutos, Smith fala sobre porque não pediu desculpas a Chris Rock quando subiu ao palco depois, premiado como melhor ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs".

"Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar", afirmou o ator.

Ele acrescenta que está disposto a conversar com o humorista. "Quero falar para você, Chris, eu te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto", diz. Smith pediu desculpas também para a família do humorista, especialmente a mãe e o irmão dele.

Nesses últimos meses, ele refletiu bastante sobre a "complexidade" do episódio, diz o ator. "Posso dizer que não há nenhuma parte de mim que pensa que aquele foi o jeito certo de me comportar naquele momento", afirma.

O ator já tinha divulgado um comunicado no dia seguinte à premiação pedindo desculpas a Chris Rock, mas ainda não tinha comentado o caso.

Jada

Na sequência, Smith responde a uma pergunta sobre se Jada pediu que ele fizesse algo contra Chris Rock depois de "revirar os olhos". O ator negou, dizendo que a culpa é apenas dele.

"Não. Eu fiz uma escolha pela minha própria experiência, minha própria história, minha história com Chris. Jada não tem nada a ver com isso. Desculpa, amor. Quero dizer desculpa também aos meus filhos", respondeu.

"Eu ainda posso ver os olhos de Questlove, isso aconteceu quando ele ganhou... Pedir desculpas não é suficiente", acrescentou.

Smith também foi questionado sobre o que diria para quem se decepcionou com sua postura, afirmando que é seu maior trama "desapontar pessoas". "Odeio quando decepciono as pessoas. Me machuca psicologicamente e emocionalmente saber que não correspondi à imagem e impressão que as pessoas têm de mim", disse.

O ator afirmou que tem trabalhado no arrependimento, mas sem se envergonhar de quem é. "Sei que foi confuso, sei que foi chocante, mas eu prometo que estou profundamente dedicado e comprometido em colocar luz, amor e alegria no mundo", diz. "Se você aguentar um pouco, eu prometo que nós vamos ser amigos outra vez".

Assista: