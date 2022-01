Wine bar investe em cardápio de comidinhas rápidas para harmonizar com seus vinhos

Apreciar um bom vinho na fonte não é um programa acessível a todos. Embora a Bahia já produza a bebida em regiões como o Vale do São Francisco e Chapada Diamantina, não é todo dia que se pode ir até lá. Portanto, se a gente não vai beber na fonte, que esta venha até nós. E de preferência, já engarrafada e bem embalada com o que o vinho pede sempre: a gastronomia. Estamos falando das lojas especializadas neste precioso líquido que estão apostando na cozinha. A proposta é juntar no mesmo lugar uma adega de excelência com a boa comida. Foi o que fez a Grand Cru, uma das maiores importadoras de vinhos do país, com três lojas em Salvador e, a partir deste mês com uma unidade em Trancoso, no litoral sul do estado.

Panelinha de cogumelos

A loja do Shopping Barra oferece ao cliente não apenas os produtos para levar para casa, como a oportunidade de experimentar ali mesmo, no seu moderno wine bar, rótulos das mais diversas origens, acompanhados de um cardápio de comidinhas elaborado pelas chefs alagoanas Mariana Bernardes e Flávia Soares, e executado pela talentosa e simpática Aline Silva.

A carta é extensa e pensada para harmonizar com os pratos ofertados que contempla uma boa variedade de opções que vai de bacalhau a cogumelos, passando pelos carpaccios de polvo e o clássico bovino, além de uma infinidade de queijos e embutidos. O fato de estar localizada num shopping center, ao invés de ser na rua ou com vista mar, pode afastar o consumidor avesso aos templos de consumo, mas consumir a bebida com preço de loja, pode valer a experiência.

Carpaccio bovino com maionese defumada

Foi o que fizemos antes do ano virar. Feita aquela continha básica de comparar os preços praticados lá com o que se cobra nos bares e restaurantes, constatamos que o custo-benefício pode valer a pena. Principalmente se considerarmos que a maioria das pessoas – eu me incluo aí - gosta de beber e beliscar, especialmente quando a proposta é um singelo happy hour.

Começamos nossa experiência com um syrah chileno de R$ 54,90 (que num bar ou restaurante não custaria menos de R$100,00). Para abrir o apetite, pedimos um queijo mineiro de vinho (claro), da marca Famoso Alagoa, que ganhou a categoria Ouro na V edição do Prêmio Queijo Brasil. O produto, que custa pouco mais de R$ 40,00 (meio-quilo) pode ser consumido lá e o restante levado para casa. Assim como queijos especiais, a loja tem outros itens interessantes, garimpados criteriosamente por Lucas Normande, um dos sócios da Grand Cru, pelo Brasil à dentro.

Bacalhau com azeitonas pretas

Como a coluna é de gastronomia, vamos nos concentrar no menu. Difícil não se apegar de cara a sugestão do bacalhau com alho confitado com azeitonas pretas. O prato, que assim como os demais, dá para compartilhar, é leve e muito saboroso. Segundo Aline, a multiplicadora das criações da dupla de chefs, leva molho de azeite (bastante, como pede este peixe), salsa, flor de sal e pimenta do reino. E vem acompanhado de fatias de pão de fermentação natural que chegou à mesa, fresco e muito saboroso. Vale ressaltar que os pães servidos na casa são feitos pelo chef Ricardo Silva, do Carvão, que dispensa comentários.

Burrata com uvas confitadas

Depois do bacalhau, voltamos aos queijos. Desta vez, uma burrata com uvas confitadas que é um sucesso de vendas na casa. A mistura do doce da fruta com o sal do queijo é equilibrada e os itens parecem ter nascidos um para o outro. Depois teve carpaccio (optamos pelo bovino) preparado com mostarda defumada que estava oquei. Mas bom mesmo é a panelinha de cogumelos acompanhada de um molho especial que só por este já teria valido a experiência.

Queijo de vinho Famoso Alagoa

O espaço do wine bar é pequenininho, são apenas três mesas de bistrô e uma outra para grupos maiores, mas o empório reserva boas surpresas para além dos queijos, doces, geleias e similares. Tem massas, molhos e uma infinidades de produtos que casam bem com vinho, além de uma equipe preparada para auxiliar o cliente na escolha dos rótulos. Vale ressaltar o bom atendimento e lamentar o fato do espaço não estar também na loja da Bahia Marina, perto do mar. Sorte que terão os futuros clientes de Trancoso que contarão com o segundo wine bar da marca, com mais espaço e o clima praiano. Vale a pena conhecer!

Serviço:

Loja aberta das 9h às 22h

Wine Bar – Shopping Barra: das 14h às 21h30

Tel. 71 98430 0633

@grandcrusalvador