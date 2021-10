Wish Hotel da Bahia lança tour guiado pelo seu acervo, estimado em mais de R$ 20 milhões

Os hotéis da cidade podem oferecer serviços que vão além da hospedagem. Para o historiador Rafael Dantas, eles podem ser um guia para contar parte da história de um local, seu povo, costumes e contradições. Pensando nisso, e aproveitando o acervo disponível no local, é que foi lançado um novo menu de experiências no Wish Hotel da Bahia, que conta com um tour guiado pelo historiador falando sobre as obras de arte disponíveis no imóvel. O acervo vai de esculturas em concreto gigantescas feitas por Caribé até o Painel Festas Regionais, de Genaro de Carvalho, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Após a viagem oferecida, os visitantes ainda desfrutam de uma refeição deliciosa na varanda do Restaurante Passeio da Vitória, onde o tour é finalizado com vista para a Praça do Campo Grande e quitutes que falam de Bahia, França e Inglaterra - os dois últimos, para dialogar com os principais ocupantes da região do Campo Grande, acesso ao Sul da cidade em séculos passados.

(Foto: Nara Gentil/CORREIO)

"O hotel apresenta um diferencial que é a coleção incrível de obras de artes que ajudam a traduzir um pouco da baianidade e da história do Brasil. São telas, fotografias, paineis e murais que mostram um pouco dessa identidade brasileira, com suas festividades, religiões e povo. Se tem toda essa riqueza, por que não explorar? Fazer com que o hotel volte à sua função inicial de ser um grande hall da Bahia", disse Rafael Dantas.

Segundo o historiador, essa ambição de ser um hall do estado foi um dos guias para a construção do Hotel da Bahia em 1940. O objetivo era receber personagens, artistas e personalidades. Até por isso, foi construído numa região cheia de museus e próxima ao Teatro Castro Alves.

É estimado que o acervo do hotel supere os R$ 20 milhões. Somente os três painéis de Carybé disponíveis na visita custam R$ 4 milhões cada, totalizando R$ 12 milhões em obras de arte.

As visitas serão feitas com grupos de 3 a 6 pessoas. Cada visitante paga R$ 150 e precisa fazer agendamento com um mínimo de 24h de antecedência, ligando para o número (71) 3021-6700.

Para Rafael Dantas, é uma oportunidade do Wish Hotel da Bahia se abrir para outros públicos, que não teriam acesso ao acervo disponível de outra maneira. Também é uma tentativa de mexer com a programação cultural do Centro Histórico, que é rica em obras, história e possibilidades.

Há arte logo na entrada com o painel de Azulejos Brancos e Azuis em alto-relevo, de Paulo Antunes Ribeiro. A primeira parada do tour é visitando o painel Festas Regionais, feito em 1950 por Genaro de Carvalho, que forra todas as paredes do restaurante que leva seu nome.

Muitos outros artistas estão presentes no Wish. Entre eles, dois icônicos e conhecidos internacionalmente: Carybé e Pierre Verger. De Carybé tem o painel Cenas e Fatos da Vida Brasileira (1982), instalado no lobby, e o painel Portugueses, Africanos e Indígenas, no 2º andar. Os painéis, feitos em concreto, têm 19m e 21m, respectivamente. Até o início do século, o Cenas e Fatos da Vida Brasileira era o maior da América Latina. Já as fotografias de Verger estão expostas no lobby e nos quartos.

"Eu sempre falo que Salvador é uma cidade Atlântica. As obras de Genaro e Verger mostram muito disso. A relação da cidade com o mar e como ela era, pelo menos, até o século passado. Nada chegava ou saía daqui sem o mar, havia poucas estradas, poucas ferrovias. Então, o mar era o grande meio de transporte e de escoar tudo. Isso acaba impactando também na vida cultural e religiosa da cidade, muitas festas aconteciam no mar. Iemanjá, por exemplo, tinha barcos que saíam de diversos pontos do litoral para depositar oferendas e, com o passar dos anos, até por questões turísticas, passou a se concentrar no Rio Vermelho, como é hoje" disse.

Outros destaques são o painel Síntese da Bahia Antiga (1984), do pintor Júlio Espinoso, no foyer de eventos, e o gradil em aço do escultor baiano Tatti Moreno, na varada do restaurante Passeio da Vitória. Fotos espalhadas pelo hotel retratam, ainda, a história do local onde o imóvel foi construído e como os móveis - quase todos modernistas - foram planejados, além da relação deles com a história do hotel.

"O Wish Hotel da Bahia é um grande livro de história da Bahia e decidimos que nossos hóspedes e visitantes poderiam, daqui de dentro mesmo, conhecer muita coisa sobre a cidade que visitam e habitam, valorizando os trabalhos artísticos e registros que temos em nosso acervo", explica Alejandro Geis, gerente geral do Wish Hotel da Bahia.

Após a "viagem", os clientes aproveitam um café da manhã especial na varanda do Restaurante Passeio da Vitória. Neste momento, o historiador relaciona os alimentos servidos com o hotel e com a história e vida cultural da cidade de Salvador. No menu da experiência, chás à base de ervas cultivadas na horta do hotel, com destaque para o de Capim Cidreira, sucos de frutas regionais, pães, bolo de milho, cuscuz de tapioca e outros quitutes produzidos na padaria do local, além de doces de compota e queijos artesanais.

Segundo Rafael Dantas, a iniciativa é um resgate à própria história do Hotel da Bahia. Ali foi um ambiente onde aconteciam eventos como os principais bailes carnavalescos, festas de formatura e concursos de Miss que passavam pelo estado.