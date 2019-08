Witzel sugere troca de fuzil por Bíblia e defende que maconheiro cate lixo na praia

Foto: Reprodução/Instagram

O governador do Rio, Wilson Witzel, sugeriu que criminosos troquem o fuzil pela Bíblia durante entrevista ao programa Na Lata, do canal de Antonia Fontenelle no YouTube. "Não saia de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia, que se você sair, nós vamos te matar", comentou ele durante o bate-papo publicado nesta terça-feira (6).

Durante a conversa, ele também disse que vem conversando com os membros do Judiciário estadual para que os usuários de drogas que forem detidos pela polícia sejam condenados a catar lixo nas praias.

A ação se configuraria, na visão do governante, como uma medida de prestação de serviços à comunidade, prevista na Lei de Drogas (11.343/06). "Durante cinco meses, vai trabalhar uma vez por semana, durante uma ou duas horas, depende do que o juiz fixar nessa pena", comentou o governador, que antes da carreira política, foi juiz federal.

"Será uma atividade muito importante ter um apenado, que é usuário de substância entorpecente, catar lixo na praia", continuou ele, que na semana passada já havia causado polêmica ao dizer que pretendia "prender maconheiro na praia".

'Meu desejo é suceder Bolsonaro'

O governador do Rio também demonstrou o desejo de virar presidente da República, "de preferência sucedendo o presidente Bolsonaro".

De início, o governador, desconfortável, evitou responder qual seria o seu desejo, mas acabou confirmando para a apresentadora que deseja se candidatar ao cargo máximo do Executivo.

"Witzel é candidato em 2022", disse Fontenelle após a resposta. O governador, no entanto, evitou comentar se será candidato de fato nas próximas eleições majoritárias, afirmando que "estará em parceria com Bolsonaro, estaremos juntos".

Confira a entrevista na íntegra.