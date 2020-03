Xand Avião e esposa testam positivo para coronavírus: 'ninguém tá livre disso'

O cantor Xand Avião é mais um famoso com caso confirmado de coronavírus. A informação foi divulgada pelo próprio nesta terça-feira (24) através de sua rede social. No Instagram, artista também disse que sua esposa, Isabele Temoteo, também está com Covid-19.

Xand também contou que, apesar de ele e a esposa terem pegado a doença, a filha testou negativo para coronavírus.

“Na segunda, fizemos o exame para o coronavírus e o resultado saiu e deu positivo”, revelou Xand.

Em seguida, o artista revelou estar tomando todas as medidas necessárias para evitar que a doença se espalhe – até mesmo em casa. “A gente diminuiu o toque entre si. A gente dá beijo pelo cotovelo. Dá tchau de longe, pra vocês verem que ninguém tá livre disso”, concluiu.