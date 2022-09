Xauim lança música nova, em parceria com Hosanna; escute

O cantor Xaium lançou nesta quinta-feira (1º) sua música nova, A Tarde Inteira, uma parceria com a cantora Hosanna. O videoclipe da música será divulgado ao final da tarde, quando o sol se põe.

“Em A Tarde Inteira mora a utopia de colocar junto coisas que costumam ser apresentadas em categorias distintas. É uma canção de amor e é em volta dele que tudo se movimenta, mas há também acento político, reverência ao ancestral e a exaltação do tempo e do ritmo, que é um dos pontos recorrentes no meu trabalho”, explica o artista.

O clipe foi dirigido pelo artista e conta com a fotografia de Wendel Assis. A filmagem foi na Cidade Baixa, a maior parte na Avneida Beira Mar. “Eu sou bem bairrista e esse clipe é também uma exaltação do meu lugar. Poder mostrar o Bonfim e a Ribeira é realmente um prazer especial”, diz.

Compositor há 13 anos, Xauim lançou seu primeiro EP em junho de 2021. Em tupi, o nome XAUIM significa sagui, um macaco pequeno que é encontrado muitas vezes em espaços urbanos, em fios e árvores.

Já Hosanna Almeida é soteropolitana, graduanda em Letras pela Ufba e faz parte do projeto autoral música do mundo. Ela escreve poesias, tendo poemas publicados no Jornal Rascunho, na antologia bilíngue “Women Poets from Bahia” (org. Sarah Rebecca Kersley), e escreve na Revista Mormaço. "A anatomia dos parênteses" é seu primeiro livro de poemas pela Editora Urutau.