XI Fórum de Sustentabilidade da ADEMI-BA aposta em Salvador como polo de expansão imobiliária

Nomes como o do CEO da N.Ideias, Nizan Guanaes, estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil, e do criador da primeira consultoria especializada em Place Branding do Brasil, Caio Esteves, já estão confirmados para o XI Fórum de Sustentabilidade – Exportando Salvador, evento que tem como propósito, esse ano, ressignificar o olhar que se tem sobre Salvador para enxergá-la como um importante vetor de expansão imobiliária.

A ideia da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), entidade à frente do evento, é fazer com que a capital baiana seja reconhecida como um novo polo de atração de pessoas, investimento, renda e possibilidades.

O XI Fórum de Sustentabilidade – Exportando Salvador será realizado de forma virtual, gratuita e com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, como Nilson Sarti, conselheiro e ex-presidente da ADEMI-BA. O evento ocorrerá de 1° a 3 de dezembro e conta com o patrocínio da Bahiagás. As palestras serão transmitidas pelo canal da Associação no YouTube.

As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto https://exportandosalvador.com.br/.

No primeiro dia será debatido o Case de Exportação de Salvador e Oceano Azul; no dia 2 de dezembro, o foco será na Baía de Todos e City Branding. No último dia, o Fórum vai discutir Patrimônio Histórico e a Marca Salvador. Confira a programação e os palestrantes no site.

De acordo com a ADEMI-BA, o Fórum tem como objetivo transformar Salvador em um grande polo de exportação imobiliária, atraindo novos moradores e investidores. Para tanto, o evento investe em temas que norteiam além de singularidades do destino, ideias e conceitos atuais do marketing aplicado a localidades, a força da marca Salvador e cases de sucesso de produtos já exportados pela cidade.

PROGRAMAÇÃO

01/12 - Case de exportação de Salvador e Oceano Azul

Maestro Ricardo Castro - leciona desde 1992 na classe de mestrado da Haute École de Musique de Lausanne, Suíça e dedica-se com obstinação às atividades de integração e desenvolvimento social, criando oportunidades inéditas para jovens e crianças.

Camilo Gaitan Garcia - Professor associado da BLUE OCEAN ACADEMY | BLUE OCEAN GLOBAL NETWORK

Nilson Sarti - Conselheiro e ex-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia ADEMI-BA, Vice-presidente de área da CBIC e Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção CMA/CBIC.

02/12 - Baía de Todos e City Branding

Isabela Suarez - advogada, Empresária do setor imobiliário, Coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e Presidente da Fundação Baía Viva.

Vilfredo Schurmann - autor de “Navegando com Sucesso” e está escrevendo seu próximo livro sobre a busca do submarino U-513. É palestrante e responsável pelos projetos educacionais do Instituto Kat Schurmann.

Caio Esteves - fundou em 2015 a Places for Us, a primeira consultoria especializada em Place Branding do Brasil.

03/12 - Patrimônio histórico e a Marca Salvador

Francisco Senna - graduado em arquitetura e urbanismo na UFBA e pós-graduado com especialização em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos na UFBA/UNESCO e em Florença/ Itália.

Nizan Guanaes - CEO da N.Ideias, é hoje estrategista de comunicação das principais marcas do Brasil.

SERVIÇO:

O que: XI Fórum de Sustentabilidade – Exportando Salvador da ADEMI-BA

Quando: 1º a 3 de dezembro de 2020

Transmissão: pelo YouTube

Inscrições e mais informações: https://exportandosalvador.com.br/