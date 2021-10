Xiaomi apresenta seu primeiro tablet no Brasil, o Pad 5

A Xiaomi, que já tem data para inaugurar sua loja oficial em Salvador, apresentou durante a semana três novos produtos, todos para quem tem um pouco mais de poder aquisitivo. As novidades ficam por conta do primeiro tablet da marca chinesa no Brasil, o Tab 5, o primeiro flagship (top de linha) em modelos Lite no país, o Xiaomi 11 Lite 5G NE, e também o primeiro fone de ouvido auricular com tecnologia híbrida de cancelamento de ruído (ANC) da Xiaomi, o Redmi Buds 3.

O Tab 5 possui bons atrativos, como o processador Qualcomm® Snapdragon™ 860 e a bateria de 8720mAh. De acordo com o gerente de marketing da Xiaomi Brasil, Thiago Araripe, a intenção é que ele seja uma ferramenta tanto de trabalho quanto de entretenimento. Ele possui modos de leitura para não forçar os olhos e se destaca pelos quatro autofalantes, matematicamente proporcionais próximos aos cantos do aparelho.

A tela de 11 polegadas se destaca pela alta qualidade de exibição de imagens WQHD+ e 120Hz de taxa de atualização para uma experiência suave e fluida. Equipado com tecnologia True Display ou Tela Realista, o Xiaomi Pad 5 ajusta a tela automaticamente para exibir imagens precisas e reais com base na iluminação do ambiente. Ele pode ter um teclado especial acoplado e tem suporte à caneta da Xioami, vendida separadamente. O preço é salgado, mas ele possui a qualidade conhecida da marca: R$ 4.299,99.

Finíssimo

Já o Xiaomi 11 Lite 5G NE se destaca que espessura, menor que a de uma caneta esferográfica comum, e o peso: 6,81mm e 158g. Ainda assim, garante Araripe, ele é bastante resistente. "E não escorrega. A tecnologia do acabamento não deixa nem manchas no celular", explica.

Equipado com uma tela plana AMOLED de 6.55” e suporte Dolby Vision, o Xiaomi 11 Lite 5G NE possui processador Qualcomm Snapdragon™ 778G, suporte a 5G, bateria com capacidade de 4250mAh, suporte para carregamento de ultrarrápido de 33W e NFC.

São quatro câmeras: as traseiras principal de 64MP, ultra angular de 8MP e a telemacro de 5MP, e a frontal de 20MP. Entre as características principais, foi incluída a função One-Click IA com qualidade de cinema, filtros cinematográficos para os vídeos e um novo modo Vlog, que captura sem esforções gravações impressionantes do seu dia a dia e valoriza os projetos. O modo, que também está no Poco X3 Pro, por exemplo, é bem bacana.

“O Xiaomi 11 Lite 5G NE foi projetado para quem preza pelo estilo e tem atitude. Um aparelho que une ótima performance com estilo, design e acabamento que o tornam um modelo exclusivo e totalmente diferenciado no mercado. A proposta é que seja um smartphone que pode compor o estilo de qualquer usuário, seja quais forem as suas preferências, exigências, gênero ou faixa etária”, diz Araripe. A versão com 6GB de memória + 128GB de armazenamento chega com o preço de R$ 3.999,99.

Buds

Equipado com tecnologia híbrida de cancelamento de ruído (ANC), o Redmi Buds 3 possui um microfone duplo que filtra barulhos de fundo e gera ondas antirruídos que reduzem até 35dB de som. Oferece até 6 horas de bateria e uma jornada de até 28 horas com o estojo de carregamento. O buds 3 chega às lojas oficiais da Xiaomi pelo valor de R$ 899,99.