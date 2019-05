Xiaomi Mi 9 chega ao Brasil oficialmente por R$ 3.999

A Xiaomi chegou oficialmente ao Brasil, novamente, nesta terça-feira (21), trazendo cinco modelos de celular. A empresa vai trabalhar em parceria com a brasileira DL, que vai importar os telefones e será responsável pela garantia e assistência técnica deles no país.

Os produtos da gigante chinesa começam a ser vendidas a partir de 1º de junho em uma loja física da empresa no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Também serão comercializados em parceiros como Magazine Luiza, Ricardo Eletro e Pernambucanas, além do próprio site oficial da marca.

Chegaram ao país o Mi 9, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Go e Mi 8 Lite. Além de celulares, a empresa deve vender outros eletrônicos.

O Xiaomi Mi 9 é o telefone de ponta da empresa. Ele traz leitor de digital sob a tela, bateria de 3.300 mAh, câmera tripla com sensor principal de 48 MP, tela AMOLED de 6,39 polegadas com resolução Full HD+, entre outras características. Ele chega com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento por R$ 3.999 de preço sugerido. Outra versão, com capacidade para 128 GB, ainda será lançada - o valor será definido no futuro.

(Foto: Divulgação)

O Redmit Note 7 chega por R$ 1.699. Ele tem como destaque a câmera dupla com sensor de 48 MP. A tela é Full HD+ de 6,3 polegadas e a bateria de 4.000 mAh. O Redmi 7 tem câmera traseira dupla com sensor principal de 12 megapixels, tela de 6,26 polegadas com resolução HD+ e bateria de 4.000 mAh.

O Redmi Go é o modelo mais barato que a marca traz para o país. Ele roda uma versão mais leve do Android, o Go, que consome menos memória. O telefone tem tela de 5 polegadas, 1 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e uma câmera traseira de 8 MP.

O Mi 8 Lite é uma versão mais simples do Mi 8, que não chegou ao país. A tela é IPS LCD de 6,26 polegadas, bateria de 3.350 mAh com recarga rápida, câmera traseira dupla com sensor principal de 12 MP e um secundário de 5 MP que detecta profundidade. A câmera frontal tem 24 MP.

Na inauguração da loja em São Paulo, a Xiaomi fará uma promoção. O Redmi Note 7 custará R$ 1.299, enquanto o Mi 9 sairá por R$ 2.799. Esses preços valerão apenas no dia 1º de junho na loja oficial. As quantidades serão limitadas, e cada pessoa poderá levar apenas uma unidade.