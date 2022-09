Xô, vape! Médico explica o passo a passo para parar de fumar cigarros eletrônicos

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Afinal, os “vapes” são prejudiciais à saúde? Sim e muito. É o que explicou o oncologista Clínico Cleydson Santos (dr.cleydsonsantos) durante sua participação no programa Saúde e Bem-estar desta terça-feira (13).



O programa apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) aconteceu ao vivo nas redes sociais do @correio24horas. O convidado é coordenador do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei de Saúde Unidade Salvador (@materdeisalvador).