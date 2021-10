Xuxa assina com a Amazon Prime para reality de drags após polêmica

Xuxa Meneghel, 58, se vestiu de drag queen para anunciar que é a nova apresentadora do reality Caravana das Drags, ainda sem data definida para estrear no Amazon Prime Video. Em agosto, ela teve de conviver com críticas de parte do público quando foi especulado que ela comandaria a versão brasileira do RuPaul’s Drag Race Brasil. Fãs na internet diziam preferir que uma drag estivesse à frente do programa.

Na ocasião, a drag Paulette Pink, amiga próxima de Xuxa, disse por meio de um vídeo que a Rainha dos Baixinhos estava chateada com a rejeição. Agora, com uma nova parceria firmada, Xuxa fez questão de falar que está muito feliz. “Para muitos que torceram o nariz, aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda a comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau, tchau aos preconceituosos”, escreveu Xuxa no Instagram.

A Amazon Prime também contou a novidade pelo Twitter. “Já que vocês adoram uma fofoca, vim aqui trazer a real: Xuxa e Ikaro Kadoshi vão apresentar meu novo reality show. #CaravanaDasDrags vem muito aí”, diz a publicação da plataforma.

Esse será o primeiro programa comandado por ela após a sua saída da Record, em 2020. A série acompanhará a competição entre artistas drag em uma viagem pelo Brasil em um ônibus extravagantemente decorado.

A competição contará com artistas drag de todo o país, que farão um tour por diferentes cidades do Brasil e vão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O show terá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais que representarão a cultura local de cada cidade. Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.