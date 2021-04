Xuxa é criticada por dizer que queria ser negra em entrevista com Taís Araújo

Um vídeo de março de uma entrevista que Taís Araújo fez com Xuxa viralizou neste domingo (18) no Twitter por conta de uma resposta em que a apresentadora diz qeu gostaria de ser uma mulher negra na próxima reencarnação. A entrevista foi exibida pelo "Superbonita", do GNT.

Questionada sobre como gostaria de vir em outra vida, Xuxa diz que gostaria de ser como Taís. "Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele", elencou. Taís fez um alerta: "Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo".

Xuxa institiu: "Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora". Taís afirmou que se ama muito, mas que não é essa a questão. "Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora", afirmou. "Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo... Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim", acrescentou Xuxa. "Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar bomba também", recomendou a atriz.

O vídeo foi replicado milhares de vezes, levando o nome de Xuxa aos assuntos mais comentados do Twitter. "Cada vez sinto mais vergonha de ter crescido fã da Xuxa", comentou um internauta.

Há pouco tempo, Xuxa também foi criticada depois de afirmar que seria bom se presidiários, e não animais, fossem usados em testes de produtos. Na ocasião, ela pediu desculpa pela afirmação.