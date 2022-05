Xuxa Meneghel circula por Salvador e atende fãs antes de gravar novo reality

Como antecipado no início desta sexta-feira (13), Xuxa Meneghel está na capital baiana para gravar um episódio do reality “Caravana das Drags”, da Amazon Prime. Atenciosa, a apresentadora foi vista fotografando CDs de fãs, ainda no carro, no caminho para as gravações no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio.



Segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, Xuxa ficará apenas um dia em Salvador, deixando a cidade ainda na madrugada deste sábado (14), acompanhada da fiel escudeira, a Yorkshire Doralice.



Confira postagem no Instagram:

Leia a matéria original no site Alô Alô Bahia.