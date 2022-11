XVI Tempero no Forte anuncia novo formato para 2022

O consagrado Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte, que é realizado na Praia do Forte, litoral Norte de Salvador, fará o evento nos dias 9 e 10 de dezembro em homenagem aos países da Copa do Mundo 2022.

Com o tema na Cozinha Show “O Brasil e o Mundo”, o público vai poder curtir o turismo local, a economia criativa, além da requalificação da Vila de Praia do Forte. Para a empresária e organizadora do evento, Djanira Dias, o projeto será importante para renovar o local.

“Desafios sempre fizeram parte da história do Tempero. A princípio, a requalificação da Vila de Praia do Forte, que será uma grande oportunidade para renovação do Projeto em 2023, surgiu como um obstáculo para a realização do evento em 2022. Mas com a parceria do Projeto Tamar, vislumbramos manter o conceito do Festival, contemplando os segmentos dos Shows Instrumentais e da principal e mais desejada atração do evento – a Cozinha Show, que chega com Chefs Nacionais e locais e uma estrutura nunca vista, com o apoio do nosso principal patrocinador – a Electrolux. Teremos também uma atração com música itinerante e capacitações para o Trade”, explica.

Apesar das obras de requalificação da Vila de Praia do Forte que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Mata de São João, os Restaurantes, Pousadas e o comércio de Praia do Forte estarão abertos como de costume.

O Tempero no Forte é um Projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Governo Federal através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, com patrocínio da Electrolux, apoio da Prefeitura de Mata de São João, Projeto Tamar, Turisforte e Senac e organização e produção da 2D Projetos Culturais e Eventos.