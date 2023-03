Yanny Brena teve unhas quebradas antes de morrer, segundo investigações

A vereadora Yanny Brena, que foi encontrada morta ao lado do namorado, Rickson Pinto, teve as unhas quebradas e ferimentos no pescoço e abdômen, segundo o laudo pericial. As marcas apontam indícios de luta corporal.

Segundo a TV Verdes Mares, a Secretaria de Segurança Pública segue a linha de um femicídio seguido de suicídio, tendo um cabo de aparelho de tv utilizado na hora no crime.

Uma das amigas de Yanny Brenna afirmou, em depoimento à polícia, que a vereadora não queria continuar pagando as contas do namorado. A investigação tenta descobrir se a vítima tinha tentado terminar o relacionamento com o Thiago dias antes de morrer.

Até o momento, 17 pessoas foram ouvidas pela polícia, incluindo a amiga de Yanny. A médica foi sepultada no último sábado (4), no Centro de Velório Anjo da Guarda.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rickson tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo. O corpo de Rickson será velado no município de Aurora, há 464 km de Fortaleza.