Yasmin fala de brigas com família Medina: 'não sei como Gabriel aguenta'

Yasmin Brunet contou que não sabe o motivo do início da confusão envolvendo a família do marido, o surfista Gabriel Medina, e o casal. Ela disse que tudo piorou após o casamento no Havaí, que ela rebate as declarações da sogra de que teria sido "às escondidas". Yasmin revelou que a família sequer deu "nem parabéns, nem boa sorte" para as conquistas do surfista, como na olimpíada no Japão e após a vitória no último campeonato.

"Infelizmente, não, nem boa sorte, nem parabéns… nada. O ano do Gabriel foi muito intenso. As pessoas não fazem ideia das coisas que ele passou na vida pessoal e ainda competindo um mundial com toda essa pressão. Eu não sei como ele conseguiu, de verdade. Eu teria desistido logo no início. Nunca conheci alguém tão forte como ele. Aconteceram muitas coisas antes das competições que teriam desestabilizado qualquer pessoa. Difícil de falar, porque eu realmente não sei por que não gostam de mim. Até agora não entendi… nem o Gabriel sabe. Mas, depois que casamos, tudo ficou pior e mais evidente", disse Yasmin em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Gabriel e Yasmin (Foto: Reprodução/Instagram)

"Com certeza. Machismo tanto de homens como de mulheres. Porque uma mulher deveria ser culpada? Sei também que teriam me culpado se ele tivesse algum resultado ruim no surfe. É absurdo isso! Estamos falando de um homem de 27 anos, que sabe o que ele quer na vida dele e toma as próprias decisões. Estamos falando de um adulto, não de uma criança", disse.

A modelo falou da força que Gabriel tem para passar por todas as confusões familiares sem se abalar emocionalmente antes das competições.

"O Gabriel é muito forte. Não sei como ele faz isso, mas não deixa coisas externas afetarem o trabalho dele. É muito focado e dedicado. Tínhamos algumas estratégias que ele criou, como não mexer no celular no dia da competição, para não ver alguma nota que poderia sair e deixá-lo chateado… então vivíamos mais o momento real".