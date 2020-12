Yoga é opção para promover o autoconhecimento durante o verão

O Yoga é uma tradição oriental que reúne conhecimentos e disciplinas físicas, cuja origem remete à Índia há 5 mil anos. A filosofia de vida conquistou o mundo e, atualmente, tem milhões de adeptos ao redor do globo, destacando-se como um sistema holístico que trabalha o corpo e a mente. A palavra Yoga deriva da raiz sânscrita “yuj”, que significa “atar, reunir, religar”.

Os benefícios para quem pratica esta arte milenar podem ser notados sem muito esforço: além de controlar o estresse e a ansiedade, a prática promove o equilíbrio corporal, consciência da respiração e proporciona rápida sensação de bem-estar – tudo que precisamos para um verão em tempos de pandemia.

“No tempo em que estamos vivendo, o autoconhecimento é o que todos estão em busca. Nesse momento de reclusão e isolamento, as pessoas estão tentando se encontrar, se entender, se conhecer melhor. O Yoga é uma prática de autoconhecimento, onde você se conecta com seu corpo, onde você entra em contato com sua mente e, acima de tudo, você passa a ter muito mais contato com a sua respiração, que é a base da vida”, ressalta Giulia Lops, professora de Yoga.

Muita gente pensa que o Yoga é só ficar em ‘Om’, ou que são posturas mega difíceis, mas vai além. A prática é para todos e oferece vários tipos e formas de ser praticado. Com integração da mente, corpo e alma, a conexão consigo mesmo aumenta, assim como a vontade de aprender mais e criar rituais meditativos.

As aulas são uma espécie de treino, envolvendo o exercício da meditação de controle sobre a respiração e de relaxamento. “A gente aprende a falar, a caminhar, mas nunca ninguém ensinou a respirar. Então, o Yoga tem várias técnicas que nos ajudam a entrar em contato com a nossa respiração, tratando a respiração como uma forma de nos acalmar, tranquilizar e nos equilibrar. Porém, ao mesmo tempo, existem algumas respirações que podemos utilizar para acelerar nosso metabolismo, ativar nossa energia, para nos dar mais gás. Então, é realmente você aprender a entrar em contato com a sua respiração, saber usá-la para o seu benefício”, conta a Giulia Lops.

As técnicas utilizadas são isoladas, mas também são combinadas, sempre no intuito de promover o bem-estar psicofísico e trabalhar o corpo como um todo, envolvendo ainda o reequilíbrio energético, tanto no corpo sutil quanto no corpo etéreo. Para isso, as posturas não precisam ser extremamente complicadas. Muitas delas podem até parecer simples e rotineiras, mas envolvem a consciência e a tonicidade, que as tornam desafiadoras e agregam benefícios.

O Yoga pode ser praticado com segurança durante a pandemia, com uso de máscaras e distanciamento social entre os participantes. A recomendação é que sejam escolhidos espaços abertos - não só por conta da menor possibilidade de contaminação do novo coronavírus, mas também para que possa ter uma conexão maior com a natureza.

Dicas para iniciantes

Para quem tem interesse em iniciar no Yoga, a primeira dica é sempre usar materiais próprios ao yoga, como o tapete (yoga mat) - considerado o principal apoio para execução das posições. Caso você ainda não possua, pode ser usado uma toalha.

Outra dica é focar na postura correta e executar posições mais simples. Posturas avançadas podem ocasionar lesões, pois seu corpo ainda não está preparado para realizá-las. Se sentir dores ou dificuldade em fazer algum movimento, o ideal é para e recorrer ao instrutor ou instrutora de yoga para explicar onde e o que sentiu.

Sou Verão

Mais dicas e informações sobre o Yoga podem ser conferidas em um vídeo especial no Instagram do CORREIO: @correio24horas. A jornalista Mayara Padrão conversou com Giulia Lops, que, durante uma aula no Rio Vermelho, em Salvador, falou sobre os benefícios da prática. Nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o jornal realiza mais uma edição do projeto Sou Verão, que traz conteúdos esportivos e de proteção a saúde, com todo clima da estação mais esperada pelos baianos.

O Sou Verão, projeto realizado pelo Correio, tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.