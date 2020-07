‘Yoga gera bem-estar físico e alívio para mente e coração’, diz Priscilla Leite

Neste período de isolamento social, o yoga tem sido aliado de muitas pessoas que buscam uma melhor relação para o corpo e a mente. A prática do yoga promove o fortalecimento da musculatura, proteção e alongamento da coluna, alívio e combate de dores no corpo e melhora do raciocínio e da concentração. Esse foi o tema da live desta terça-feira (28), no Instagram do CORREIO.

A entrevistada foi Priscilla Leite, criadora do Canal da Pri Leite Yoga, no YouTube, que é pioneira em ministrar aulas de yoga gratuitas na internet.

“O yoga gera bem-estar físico, mas principalmente um alívio para a mente e coração. A prática mudou a minha vida para muito melhor e com certeza pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Ela é acessível e fundamental para promover equilíbrio do corpo e da mente, e o melhor de tudo é que pode ser praticada em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Basta arrastar os móveis, vestir algo confortável e pronto”, garante a especialista.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.

Assista ao bate-papo na íntegra.