YouTube derruba vídeo 'menina do lo-fi' depois de 20 mil horas de transmissão

Uma transmissão no YouTube já está deixando saudades àqueles que buscam músicas para relaxar: é a "lofi hip hop radio - beats to relax/study to", a popular menininha do Lofi, um fenômeno do site. No domingo (10), depois de mais de 20,8 mil horas no ar, a transmissão foi suspensa pela própria plataforma.

Segundo os donos do "Lofi Girl", a notificação foi enviada nas primeiras horas deste domingo, informando que o vídeo havia sido retirado "devido a um aviso de remoção por direitos autorais" recebido pela empresa de outro usuário. Há o risco de todo o canal ser retirado do ar, caso isso aconteça novamente.

Segundo os criadores do canal, no entanto, as alegações de direitos autorais são falsas. Eles pediram para que o YouTube pudesse devolver o vídeo o mais rápido possível para a plataforma.

Através dos comentários da publicação no Twitter, o YouTube afirmou que o vídeo será recolocado no ar entre 24h e 48h, e pediu desculpas pelo inconveniente.

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl) July 10, 2022

Essa não foi a primeira vez que os usuários ficaram sem a transmissão. Um erro em fevereiro de 2020 causou queda da transmissão ao vivo, que já tinha 13 mil horas, na época. O problema foi causado após uma suspensão por engano do criador de conteúdo.

O vídeo, popular na internet, tem a imagem em loop do desenho animado, em estilo anime, de uma menina estudando, como forma de incentivar os usuários a se concentrarem, e foi criado pelo canal "ChilledCow", que tem mais de 10 milhões de inscritos.

Os fãs lamentaram o fim da transmissão nas redes sociais.