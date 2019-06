Youtuber é condenado a 5 anos offline após pegadinha com morador de rua

Um youtuber se deu mal após "trolar" um morador de rua oferecendo a ele um biscoito recheado de pasta. De acordo com o jornal "El País", o catalão Kenghua R., criador do canal ReSet, foi proibido, pela justiça de Barcelona, de postar vídeos no Youtube por cinco anos.

De acordo com a decisão, o youtuber humilhou um morador de rua ao oferecer a ele biscoitos com o recheio de conteúdo duvidoso. A pegadinha foi filmada e postada por ele em seu canal na rede social. Além do "castigo", ele teve que pagar uma multa de 20 mil euros (o equivalente a R$ 87,4 mil) à vitima.

A "zoeira" rendeu à Kenghua cerca de 2 mil euros (cerca de R$ 8,74 mil) por conta das várias visualizações do vídeo.

Segundo o "El País", a magistrada ainda impôs ao jovem uma pena de 15 meses de prisão -da qual ele se livrou porque não tinha antecedentes criminais. O caso foi denunciado por uma promotoria especializada na investigação de crimes de ódio.

A juíza responsável pela decisão entendeu que o youtuber feriu a integridade moral do homem e, em um trecho da sentença considerado, em certa medida, inovador, o proibiu de surgir no ambiente do delito, mesmo que em um cenário virtual, tal qual o YouTube, durante cinco anos, e ainda determinou que ele apague, por esse mesmo tempo, o canal - sob a proibição de criar um novo.

O youtuber tentou se defender alegando que o vídeo fazia parte dos "desafios" lançados em seu canal, mas tudo foi feito em "esquema de brincadeira". Não convenceu.

A juíza entendeu que o vídeo de Kenghua configurou "ato claro e inequívoco de conteúdo vexatório" à vítima e apontou que ingerir pasta de dentes ainda causou ao homem "sofrimento físico".